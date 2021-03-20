مع دخول الموجة الثالثة لفيروس كورونا.. صحة حلب تتأهب

حلب-سانا

تواصل مديرية صحة حلب إجراءاتها للتصدي لفيروس كورونا من خلال تجهيز كل أقسام الإسعاف في المشافي والمراكز الطبية لاستقبال المرضى والحالات المشتبه بها حيث تتراوح نسبة الإصابات والإشغال في المشافي بين 50 و60 بالمئة.

وبين الدكتور زياد الحاج طه مدير صحة حلب في تصريح لمراسل سانا أنه تم تخصيص جناح للمصابين بالفيروس في مشفى زاهي أزرق و4 أسرة للعناية المشددة وفي القسم النهاري بمشفى ابن خلدون تم تخصيص 50 سريراً مجهزاً بالمعدات اللازمة استعداداً لاستقبال الحالات الطارئة في حال امتلاء جناح العزل في مشفى زاهي أزرق.

وأشار طه إلى أنه تم تخصيص جناح يحتوي على 15 سريراً في مشفى الرازي لافتاً إلى أنه لا يوجد أي مريض في قسم العناية المشددة بالمشفى كما تم تخصيص سيارتين في منظومة الإسعاف لنقل مرضى الكورونا مع أخذ كل الاحتياطات اللازمة للطواقم الطبية في المشفى.

ودعا مدير صحة حلب للالتزام بالتباعد المكاني بين المواطنين وارتداء الكمامة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة للتخفيف والوقاية من الإصابة.

قصي رزوق