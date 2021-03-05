مقتل أكثر من 20 شخصاً جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في الصومال

مقديشو-سانا

قتل أكثر من 20 شخصاً وأصيب العشرات اليوم جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في الصومال.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول في مؤسسة خدمة آمين للإسعاف عبد القدير أدن خدمة قوله إن 20 شخصاً على الأقل قتلوا جراء انفجار سيارة مفخخة هز العاصمة الصومالية، مضيفاً إنه تم نقل 20 قتيلاً و30 مصاباً من موقع الانفجار.

ووقع الهجوم خارج مطعم يمني قرب الميناء في مقديشو وذكرت وسائل إعلام رسمية وسان في المنطقة أن إطلاقاً للنار أعقب الانفجار الذي غطى المنطقة بسحابة من الدخان.

وذكر راديو مقديشو الرسمي أن الانفجار أسفر أيضاً عن خسائر في الممتلكات وأن الشرطة طوقت المنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

وتشهد العاصمة الصومالية ومناطق أخرى في البلاد تفجيرات وهجمات ينسب أغلبها إلى حركة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.