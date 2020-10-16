خمس دول تدين مخطط “إسرائيل” الاستيطاني بالضفة

برلين-سانا

أدانت خمس دول أوروبية مخطط كيان الاحتلال الإسرائيلي إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية وطالبته بوقفه فورا.

وأكد وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا في بيان مشترك صدر اليوم وأوردت وكالة فرانس برس مقتطفات منه ان توسيع المستوطنات يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويهدد بشكل متزايد إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق تسوية بين الفلسطينيين و”إسرائيل”.

وكان مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أكد أمس أن مخطط إقامة آلاف الوحدات استيطانية في الضفة الغربية ينتهك القرارات الدولية ذات الصلة ويقوض فرص إقامة الدولة الفلسطينية مطالبا بوقف مخططات الاحتلال الاستيطانية وعمليات هدم منازل الفلسطينيين والاستيلاء عليها.

وفي إطار حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية لتنفيذ مخططات الضم الاستعمارية أعلنت سلطات الاحتلال خلال الأيام الماضية مخططات لإقامة أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية خلال عام 2020.