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قوى العدوان السعودي ترتكب 263 خرقاً لوقف إطلاق النار في الحديدة

2020-09-29

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 263 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن خروقات قوى العدوان شملت استحداث تحصينات في الجبلية والدريهمي وتحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء كيلو 16 والمدينة والمنظر والتحيتا وحيس والفازة والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان نفذت 56 خرقاً بأكثر من 600 صاروخ وقذيفة و 186 خرقاً بالأعيرة النارية إلى جانب استهداف مدينة الدريهمي بتسع قنابل من طائرات تجسسية.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارات على عدد من المديريات بمحافظات صعدة وصنعاء ومأرب و نجران مخلفا أضرارا مادية جسيمة بممتلكات المواطنين.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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