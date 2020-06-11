11 حزيران2009- منظمة الصحة العالمية تعلن مرض إنفلونزا الخنازير وباءً عالمياً

دمشق-سانا
1770 / المستكشف البريطاني جيمس كوك يكتشف الحاجز المرجاني العظيم على
سواحل أستراليا وهو أكبر تجمع للشعاب المرجانية في العالم.
1932 / محمد علي العابد يتسلم الرئاسة في سورية.
1943 / الحامية الإيطالية على بانتليريا تستسلم بعد تعرضها لقصف جوي ثقيل خلال الحرب العالمية الثانية.
1951 / البرتغال تعلن موزمبيق الأفريقية جزءا من الأراضي البرتغالية باعتبارها إقليما فيما وراء البحار.
1964 / نظام الحكم العنصري في جنوب افريقيا يحكم على المناضل نيلسون مانديلا بالسجن مدى الحياة.
1971 / الولايات المتحدة تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين والتي دامت 21 سنة.
2009 / منظمة الصحة العالمية تعلن مرض إنفلونزا الخنازير وباء عالميا.
2010 / افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم التاسعة عشرة المقامة في جنوب أفريقيا.
من مواليد هذا اليوم
1572 / بن جونسون.. شاعر وكاتب مسرحي إنكليزي.
1937 / روبن وارن.. عالم أسترالي في علم الأمراض حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2005/.
من وفيات هذا اليوم
1488 / الملك جيمس الثالث ملك اسكتلندا.
1936 / روبرت هوارد.. كاتب أمريكي.
أعياد ومناسبات
عيد كاميهاميها وهو عيد رسمي في هاواي في تكريم أول ملك لها.