11 حزيران2009- منظمة الصحة العالمية تعلن مرض إنفلونزا الخنازير وباءً عالمياً

دمشق-سانا

1770 / المستكشف البريطاني جيمس كوك يكتشف الحاجز المرجاني العظيم على

سواحل أستراليا وهو أكبر تجمع للشعاب المرجانية في العالم.

1932 / محمد علي العابد يتسلم الرئاسة في سورية.

1943 / الحامية الإيطالية على بانتليريا تستسلم بعد تعرضها لقصف جوي ثقيل خلال الحرب العالمية الثانية.

1951 / البرتغال تعلن موزمبيق الأفريقية جزءا من الأراضي البرتغالية باعتبارها إقليما فيما وراء البحار.

1964 / نظام الحكم العنصري في جنوب افريقيا يحكم على المناضل نيلسون مانديلا بالسجن مدى الحياة.

1971 / الولايات المتحدة تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين والتي دامت 21 سنة.

2009 / منظمة الصحة العالمية تعلن مرض إنفلونزا الخنازير وباء عالميا.

2010 / افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم التاسعة عشرة المقامة في جنوب أفريقيا.

من مواليد هذا اليوم

1572 / بن جونسون.. شاعر وكاتب مسرحي إنكليزي.

1937 / روبن وارن.. عالم أسترالي في علم الأمراض حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2005/.

من وفيات هذا اليوم

1488 / الملك جيمس الثالث ملك اسكتلندا.

1936 / روبرت هوارد.. كاتب أمريكي.

أعياد ومناسبات

عيد كاميهاميها وهو عيد رسمي في هاواي في تكريم أول ملك لها.