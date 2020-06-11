الولايات المتحدة تسجل أكثر من ألف وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

واشنطن-سانا

سجلت الولايات المتحدة 1082 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع الإجمالي إلى نحو 113 ألفاً.

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس أن الجائحة حصدت حتى اليوم في الولايات المتحدة أرواح 112833 شخصاً من أصل نحو مليوني مصاب فيما تماثل للشفاء أكثر من 533 ألفاً.

وما زالت الولايات المتحدة تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يوميا وتجد صعوبة في خفض هذا الرقم.

والولايات المتحدة هي وبفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرراً جراء الوباء سواء على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات ويتوقع أن يبلغ عدد الوفيات فيها 130 ألفاً بحلول الرابع من تموز يوم استقلال الولايات المتحدة.