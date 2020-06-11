حصيلة وفيات فيروس كورونا في المكسيك تتجاوز 15 ألفاً

مكسيكو-سانا

أعلنت الحكومة المكسيكية أن حصيلة فيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوزت 15 ألف حالة مشيرة إلى تسجيل أكثر من 4800 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية في حصيلة يومية قياسية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول في وزارة الصحة خوسيه لويس ألوميا قوله خلال مؤتمر صحفي إن (كوفيد19) حصد خلال 24 ساعة أرواح 708 أشخاص لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى15357 وفاة.

وأضاف ألوميا أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 129184 شخصا بعدما تأكدت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 4833 إصابة في حصيلة يومية قياسية.

والمكسيك هي ثاني أكثر دولة في أميركا اللاتينية تضررا بالوباء بعد البرازيل التي قاربت الـ 40 ألف وفاة.

وكانت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس المستجد تخطت في أميركا اللاتينية عتبة الـ 70 ألف وفاة أكثر من نصفها سجلت في البرازيل التي تعد ثاني أكثر دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تضررا من الجائحة على صعيد الإصابات والثالثة على صعيد الوفيات بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.