استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

استُشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتدت بالرصاص وقنابل الغاز على الفلسطينيين المشاركين في مسيرة إحياء الذكرى الـ 76 لنكبة فلسطين، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، ما أدى إلى استشهاد طالب (20 عاماً) من جامعة بيرزيت، إثر إصابته الخطيرة في الرقبة، إضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في وقت سابق اليوم 20 فلسطينياً بالضفة الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency