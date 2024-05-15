الجيش الروسي يحرر 3 بلدات جديدة ويسقط مقاتلة أوكرانية و40 مسيرة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة حررت خلال الـ 24 ساعة الماضية ثلاث بلدات، وتمكنت من إفشال هجمات قوات نظام كييف، وإسقاط طائرة “ميغ-29″، و40 طائرة مسيرة، و12 صاروخ أتاكمس، وتدمير الكثير من المعدات العسكرية الأوكرانية على مختلف المحاور.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة بأن وحدات من قواتها حررت بلدتي غلوبوكوي ولوكينتسي بمنطقة خاركوف، وبلغت خسائر قوات كييف خلال العملية نحو 125 عسكرياً وثلاث دبابات وثلاث مركبات قتال مشاة وخمس سيارات وراجمتي صواريخ وثلاثة مدافع.

كما تم تحرير بلدة رابوتينو بمنطقة زابوروجيه بشكل كامل وهزيمة التشكيلات الأوكرانية في مواقع بمناطق زابوروجيه وخيرسون ودنيبروبتروفسك وكبدتها ما يصل إلى 25 جندياً ومركبتين عسكريتين ومدفع أمريكي الصنع.

وحسب الوزارة صدت قواتها 10 هجمات أوكرانية في موقعين بجمهورية لوغانسك الشعبية فقدت القوات الأوكرانية خلالها 190 عسكرياً ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين وراجمة صواريخ و6 مدافع.

كما تمكنت القوات الروسية من صد 6 هجمات أوكرانية في مواقع من جمهورية دونيتسك الشعبية، وكبدت المهاجمين 175 عسكرياً وأربع مركبات قتالية وخمس مركبات عسكرية وثلاثة مدافع أمريكية الصنع.

ووفقاً للوزارة أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي طائرة أوكرانية من طراز “ميغ-29″، و40 طائرة دون طيار، واعترضت أربعة صواريخ مضادة للرادار من طراز “هارم” أمريكية الصنع، و12 صاروخاً أمريكياً من طراز أتاكمس و45 صاروخاً من طرازات هيمارس وأوراغان، كما دكت قوات الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في 135 منطقة.

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