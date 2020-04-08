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الاتحاد الدولي لألعاب القوى يعلق التصفيات الأولمبية حتى أيلول القادم

2020-04-07

موناكو-سانا

قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم تعليق التصفيات المؤهلة للأولمبياد حتى أيلول بسبب جائحة فيروس كورونا التي تسببت بتأجيل ألعاب طوكيو الصيفية إلى 2021.

ونقلت رويترز عن الاتحاد قوله في بيان خلال هذه الفترة إن التصفيات قد تستأنف في الأول من أيلول القادم وتستمر حتى نهاية أيار أو حزيران العام المقبل مشيراً إلى أنه لن يتم احتساب النتائج التي تتحقق في أي بطولة ضمن معايير التأهل لأولمبياد طوكيو أو ضمن التصنيف العالمي.

من جهة ثانية لفت الاتحاد الدولي لألعاب القوى إلى أن نصف عدد العاملين في مقره في موناكو قد يتم منحهم إجازة بأجر كامل.

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