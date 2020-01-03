صحفي تركي: أردوغان خطر على المنطقة بأكملها

أنقرة-سانا

أكد الصحفي التركي ماردان ينارداغ رئيس تحرير قناة “تيلي 1” الإخبارية أن السياسات الخارجية لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان “ذات طابع إخواني وباتت تشكل خطراً كبيراً على المنطقة بأكملها”.

وقال ينارداغ في البرنامج الذي أعده وقدمه تعليقاً على تفويض البرلمان التركي لأردوغان للتدخل العسكري في ليبيا إن “أردوغان ينطلق في ليبيا من نفس القواعد التي انطلق منها في سورية حيث قدم وما زال يقدم كل أنواع الدعم للمجموعات الإخوانية الإرهابية والتي بدأ بإرسال البعض من مقاتليها إلى ليبيا للقتال إلى جانب الفصائل الإرهابية الليبية خدمة للمشروع الإمبريالي الرجعي الصهيوني في المنطقة عموماً”.

وأشار ينارداغ إلى أنه لو كان أردوغان جاداً وصادقا في حديثه عن مصالح تركيا لكان قد سعى من أجل ذلك إلى الحوار المباشر مع دمشق موضحاً أن رئيس النظام التركي يسعى من أجل مشاريع ومخططات توسعية في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير وهي جزء من سياسات أردوغان لإحياء الخلافة والسلطنة العثمانية لبسط سيطرته على المنطقة وعلى أساس إخواني رجعي.

وكان البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم فوض في وقت سابق اليوم أردوغان بما ينوى القيام به من مخططات لإرسال أسلحة وقوات عسكرية إلى ليبيا رغم رفض عدد من الأحزاب التركية كحزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي والحزب الجيد.