إصابة فلسطيني جراء دهسه من قبل مستوطن إسرائيلي في بيت لحم

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني بجروح مساء اليوم جراء دهسه من قبل مستوطن إسرائيلي شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا أن مستوطناً أقدم بشكل متعمد على دهس شاب فلسطيني 20 عاماً من قرية كيسان ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض أمام مرأى من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين خلال اعتدائها على الفلسطينيين في منطقة باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك ومنعتهم من الدخول إليه.

وكان عشرات المستوطنين الإسرائيليين جددوا اليوم اقتحام المسجد الأقصى حيث ينفذ المستوطنون يومياً اقتحامات استفزازية للمسجد بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.