إخماد حريق في اللجاة بريف السويداء الشمالي الغربي

السويداء-سانا

تمكنت فرق الإطفاء مساء اليوم من إخماد حريق كبير امتد على مساحات واسعة بين بلدات وقرى عريقة والخرسا وداما بمنطقة اللجاة بريف السويداء الشمالي الغربي.

وأوضح آمر زمرة الإطفاء في وحدة إطفاء شهبا محمود ملي أن الحريق نشب بمنطقة صخرية شديدة الوعورة مغطاة بأعشاب كثيفة يابسة واستغرقت عملية إخماده أكثر من خمس ساعات بسبب طبيعة المنطقة الوعرة وعدم قدرة آليات الإطفاء الوصول إلى أماكن انتشار النيران حيث تم اللجوء إلى استخدام الوسائط والوسائل اليدوية لإخماده.

وأشار ملي إلى أن الحريق الذي لم تعرف أسباب نشوبه امتد على مساحة واسعة تقدر بمئات الدونمات كانت تنتشر فيها أعشاب يابسة وألحق أضراراً ببعض كروم الزيتون في المنطقة قبل أن تتم السيطرة عليه وإخماده بتكاتف جهود عناصر وحدة إطفاء شهبا ومؤازرة فوج إطفاء السويداء ومديرية الزراعة وعدد من الأهالي.

وأخمدت فرق الإطفاء بالتعاون مع الجهات المعنية والأهالي الكثير من الحرائق خلال فصل الصيف في مناطق متفرقة من المحافظة منها ما هو ناجم عن عوامل طبيعية وأخرى بشرية جراء الحرق العشوائي أو المفتعل أو عدم التقيد بشروط وقواعد الوقاية والسلامة وألحقت أضراراً بآلاف الدونمات من أراض زراعية وحراجية وسليخ بين محاصيل حقلية وأشجار مثمرة وحراجية وأعشاب يابسة.