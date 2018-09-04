مهرجان أيام جبلة الثقافية يختتم فعالياته على مسرح مدرج المدينة الأثري

اللاذقية-سانا

اختتم الشعر والموسيقا فعاليات مهرجان أيام جبلة الثقافية بأمسية للشاعر صقر عليشي وحفل موسيقي للبيت العربي للموسيقا على المسرح الأثري بجبلة.

وقدم البيت العربي بقيادة ياسر دريباتي بمشاركة المغني غسان وطفة مجموعة أغان ومقطوعات موسيقية لسيد درويش والشيخ امام وزياد الرحباني ونصري شمس الدين وأغنيتين خاصتين بالفرقة من كلمات وألحان دريباتي الذي أشار في تصريح لسانا الى اهمية المهرجان في تنشيط الحراك الثقافي بمدينة جبلة وعودتها الى الخريطة السياحية ولا سيما مع الاقبال الجماهيري الذي حظيت به فعاليات المهرجان.

ولامست القصائد التي ألقاها الشاعر عليشي مواضيع متعددة في الحرب والحب فقال في قصيدة /رسالة الى النجوم/.. /إن كنت تجرؤين يا نجوم جربي انزلي إلى هنا..ان كنت تجرؤين اطلبي إجازة قصيرة من السماء.. وجربي كيف يعيش من يضيء عندنا/.

وحول مهرجان أيام جبلة الثقافية قال عليشي لمراسلة سانا: عودة المهرجانات التي تحتفي بالشعر والموسيقا وغيرها من الفنون الابداعية هي علامة دالة على عودة الحياة الطبيعية الى سورية التي تكالبت عليها كل شرور العالم وكل ظلامييها ولم تركع ولم تستسلم حتى رأينا وغيرنا الاحتفال بالنصر الكبير قاب قوسين أو أدنى.

وكان مهرجان أيام جبلة الثقافية الذي استمر خمسة أيام انطلق في 30 من الشهر الماضي.