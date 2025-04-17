ضمن حملة “حمص بلدنا”… تأهيل مبنى عطا الله “المتنبي” في مركز المدينة

حمص-سانا

تواصل حملة “حمص بلدنا” أعمالها بإعادة الألق لمركز المدينة التجاري وتحسين وتجميل معالمها بمشاركة القطاعات العامة والخاصة والمجتمع الأهلي.

وأوضحت مديرة جمالية المدينة ومنسقة الحملة في مجلس مدينة حمص المهندسة إناس بايقلي في تصريح لمراسلة سانا، أنه تم البدء بأعمال إعادة تأهيل بناء عطاء الله “المتنبي” وعدد من واجهات الأبنية، عبر تنظيفها باستخدام السفع الرملي، وبمشاركة ودعم المجتمع الأهلي.

ولفتت بايقلي إلى أن مركز المدينة يشهد الكثير من الأعمال التي تهدف إلى إعادة الهوية البصرية للمدينة، مثل تأهيل واجهات مبنى نقابة المعلمين ودهان سور المحافظة، وإعادة تأهيل الساعة الجديدة.