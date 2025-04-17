الدفاع المدني بالتعاون مع فرق تطوعية أخرى يطلق حملة لتشجير دوار البيطرة بدمشق

دمشق-سانا

أطلق الدفاع المدني السوري بالتعاون مع فريقي عطائي التطوعي والإبداع الهندسي اليوم، حملة تشجير استهدفت دوار البيطرة، بأشجار تتنوع بين السرو والقيقب والمرجان والإزدرخت، في خطوة لزيادة المساحات الخضراء وتعويض الخسائر الكبيرة التي تعرض لها الغطاء النباتي في دمشق.

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضح المكلف بإدارة مركز الدفاع المدني في الربوة تحسين الحسين، أن هذه الحملة استكمال للحملة التي تم إطلاقها خلال الأسبوع الماضي في الربوة، وتشمل غرس 400 شجرة بأصناف مختلفة، بهدف الحفاظ على التوازن الحيوي وحماية البيئة، مؤكداً أن الحملة مستمرة وستستهدف مواقع أخرى في دمشق.

مدير العلاقات العامة في فريق الإبداع الهندسي مصطفى حاج قدور، بين في تصريح مماثل أن هذه المبادرة هي جزء من حملة تشجير باشر فيها الفريق بمدينة إدلب، تشمل زراعة ألف غرسة، وحرص الفريق على توسيعها إلى دمشق ومشاركة الفرق التطوعية الأخرى بتشجير عدد من المواقع التي تعرضت للأذى والإهمال، بينها دوار البيطرة.

المسؤول عن القطاع السابع في مديرية الحدائق بمحافظة دمشق المهندس عزت أبو شامة، لفت بدوره إلى أن دور المحافظة في الحملة يقتصر على الإشراف والمتابعة، والعناية بالغراس وحمايتها من اليباس.