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إصلاح سبع محولات كهربائية وإعادتها للخدمة في المشرفة بريف حمص

2025-03-29

حمص-سانا

أعادت الورشات الفنية في الشركة العامة لكهرباء محافظة حمص سبع محولات كهربائية للخدمة في بلدة المشرفة بريف حمص الشرقي بعد إصلاحها.

وأوضح مدير التشغيل والاستثمار في الشركة المهندس منذر الويس في تصريح لمراسلة سانا أن العطل على خط المشرفة سببه حادثة السرقة لمحولة الثانوية المهنية في البلدة، ما أدى إلى خروج المحولات السبع من الخدمة، وهي الثانوية المهنية والمجمع وأحمد شعبان والحمصي ومقسم الهاتف وشمال الثانوية وهزيم، لافتاً إلى أن ورشات الصيانة تمكنت من إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي لتخديم المواطنين ومختلف الفعاليات في البلدة.

يذكر أن الشركة قامت بتفعيل نظام المناوبات لجميع الورشات الفنية بالشركة، ووضع خطة طوارئ لتدارك جميع الأعطال التي تطرأ على شبكة الكهرباء خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

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