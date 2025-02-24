كهرباء حمص تعلن عن البدء بتسديد فواتير خدماتها المقدمة لمشتركيها عبر ‏الرسائل النصية

حمص-سانا
أعلنت الشركة العامة لكهرباء حمص اليوم البدء بتسديد فواتير خدماتها المقدمة لمشتركيها عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول وإيقاف التسديد بالطريقة التقليدية.
وأوضح المدير العام للشركة المهندس بسام أحمد اليوسف أن الشركة اتخذت أول خطوة نحو التحول الرقمي من خلال استبدال الفواتير الورقية برسائل نصية “إس إم إس” والعمل على تجهيز بيئة مناسبة للانتقال إلى الدفع الإلكتروني الكامل، مشيراً إلى كمية التوفير الناتجة عن عملية التحول الرقمي حيث تقدر بنحو 320 مليون ليرة سورية في الدورة الواحدة، وتوفير الاستغناء عن الورق والحبر وصيانة طابعات وغيرها.
وعن الإجراءات أشار رئيس دائرة المعلوماتية المهندس علام زخور إلى أنه عندما يراجع المشترك كوة الجباية لطلب تسديد فواتيره سوف يطلب منه رقم موبايل خاص به أو بأحد أقربائه لتصله رسالة نصية على الرقم الذي أعطاه للجابي، مبيناً أن الرسالة تحتوي اسم المشترك ورقمه الخاص ورمز المحافظة وقيمة الفاتورة ورقم العملية المسجلة في نظام الجباية.
ولفت زخور إلى أنه يحق للمشترك الاعتراض على الفواتير ومعالجتها عند حدوث أي خطأ من خلال مراجعة الشركة أو مراكز الريف التابعة لها.
صبا خيربك
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