كهرباء حمص تعلن عن البدء بتسديد فواتير خدماتها المقدمة لمشتركيها عبر ‏الرسائل النصية

حمص-سانا

أعلنت الشركة العامة لكهرباء حمص اليوم البدء بتسديد فواتير ‏خدماتها المقدمة لمشتركيها عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول وإيقاف ‏التسديد بالطريقة التقليدية.‏

وأوضح المدير العام للشركة المهندس بسام أحمد اليوسف أن الشركة اتخذت ‏أول خطوة نحو التحول الرقمي من خلال استبدال الفواتير الورقية برسائل ‏نصية “إس إم إس” والعمل على تجهيز بيئة مناسبة للانتقال إلى الدفع ‏الإلكتروني الكامل، مشيراً إلى كمية التوفير الناتجة عن عملية التحول الرقمي ‏حيث تقدر بنحو 320 مليون ليرة سورية في الدورة الواحدة، وتوفير الاستغناء عن الورق و‏الحبر وصيانة طابعات وغيرها.‏

وعن الإجراءات أشار رئيس دائرة المعلوماتية المهندس علام زخور إلى أنه ‏عندما يراجع المشترك كوة الجباية لطلب تسديد فواتيره سوف يطلب منه رقم ‏موبايل خاص به أو بأحد أقربائه لتصله رسالة نصية على ‏الرقم الذي أعطاه للجابي، مبيناً أن الرسالة تحتوي اسم المشترك ورقمه ‏الخاص ورمز المحافظة وقيمة الفاتورة ورقم العملية المسجلة في نظام ‏الجباية.‏

ولفت زخور إلى أنه يحق للمشترك الاعتراض على الفواتير ‏ومعالجتها عند حدوث أي خطأ من خلال مراجعة الشركة أو مراكز الريف ‏التابعة لها.

صبا خيربك

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