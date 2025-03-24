في أجواء من المحبة.. مطرانية حماة وتوابعها للروم الأرثوذكس تقيم مأدبة إفطار رمضانية

حماة-سانا

أقامت مطرانية حماة وتوابعها للروم الأرثوذكس اليوم مأدبة إفطار رمضانية، جمعت رجال الدين الإسلامي والمسيحي وعدداً من المعنيين والمسؤولين بالمحافظة في أجواء من المحبة.

وقال محافظ حماة السيد عبد الرحمن السهيان في كلمة له خلال المأدبة: “إن الشعب السوري هو واحد بكل مكوناته وأطيافه، وإنه علينا جميعاً أن نكون يداً واحدة في وجه كل من يحاول أن يزرع التفرقة بيننا، وأن نعمل لإعادة بناء سوريا”.

بدوره أكد مطران حماة وتوابعها، نيقولاوس بعلبكي في كلمته على قيم التآخي والتسامح التي تجمع أبناء الوطن، مشدداً على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز روح التعايش المشترك.

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