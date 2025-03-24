وزير الخارجية المصري يؤكد دعم بلاده للشعب السوري وتحقيق تطلعاته

القاهرة-سانا

جدد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي خلال لقائه في القاهرة اليوم، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “كايا كالاس”، التأكيد على “دعم مصر للشعب السوري وتحقيق تطلعاته”.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير “تميم خلاف” في تصريح نشر على الموقع الرسمي للوزارة على الانترنت، إلى أن الوزير عبد العاطى بحث مع كالاس العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وآخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطورات الأوضاع في سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إن “الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء على دعم مصر للشعب السوري وتحقيق تطلعاته، وأشار إلى أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة، تراعي كل مكونات الشعب السوري دون إقصاء أي طرف لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا”.

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