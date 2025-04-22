وزير الخارجية المصري: نرفض الانتهاكات الإسرائيلية واستباحة التراب السوري

القاهرة-سانا

جدد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، رفض بلاده للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وانتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني يوسف رجي اليوم، أكد وزير الخارجية المصري رفض بلاده انتهاك إسرائيل اتفاقية فض الاشتباك، واستباحتها للتراب الوطني السوري، مؤكداً وجود اتصالات مصرية مكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف كل أشكال الانتهاك لسيادة الدول العربية.

وقال عبد العاطي، كما نقلت قناة الإخبارية المصرية: إن غطرسة القوة لا يمكن أن تحقق الأمن والسلام في المنطقة، مشدداً على وجوب الامتناع عن سياسة المعايير المزدوجة.

في سياق آخر أشار وزير الخارجية المصري، إلى وجود تنسيق مصري أممي لعقد مؤتمر القاهرة بشأن خطة إعادة إعمار قطاع غزة.