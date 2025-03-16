مياه اللاذقية تجري صيانة وإصلاح لخطوط الشرب في قرى عدة

اللاذقية-سانا

قامت ورشة الصيانة بالمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في اللاذقية، بالتعاون مع المجتمع المحلي، بصيانة وإصلاح تسريبات كبيرة في خطوط مياه الشرب التي تغذي قرى المختارية، والبرديخة، ومرج السعد، والدرديرة بريف اللاذقية.

وأوضحت المؤسسة أنه تم تقديم باكر للحفر من قبل أهالي مرج السعد، وتم إصلاح التسريبات في خط مياه فونت قطر 150 مم الذي يغذي القرى المذكورة، والعمل جارٍ من قبل ورشة الوحدة بمتابعة العمل في خط 75 مم بقرية صمندي بريف اللاذقية.

كما قامت ورشة مديرية الصيانة بإصلاح المضخة الخامسة في محطة قسمين التابعة لوحدة الصفصاف، ووضعها بالخدمة، مما سيؤدي إلى زيادة الوارد المائي.

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