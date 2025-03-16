غرفة صناعة دمشق وريفها تعيد تشكيل عمل لجنة الطاقة والغاز الطبيعي

دمشق-سانا

أعادت غرفة صناعة دمشق وريفها اليوم تشكيل وتفعيل عمل لجنة الطاقة والغاز التابعة لها، وذلك بهدف مناقشة التحديات وإيجاد الحلول التي تواجه قطاع الطاقة.

وأوضح نائب رئيس إدارة الغرفة، لؤي نحلاوي، خلال ترؤسه اجتماعاً في مقر الغرفة، مهام عمل اللجنة والمنصبة في تمثيل الصناعيين الذين يحتاجون في عملهم إلى مادة الغاز الطبيعي، وتقديم الخدمات التي تؤدي إلى وصول الغاز إلى الصناعيين.

كما تعمل اللجنة، وفق ما بيّن نحلاوي، على إيصال صوت الصناعيين لرئاسة مجلس إدارة الغرفة، للتواصل المباشر مع الجهات الحكومية المعنية، في سبيل تنفيذ وصول إمدادات الغاز للمنشآت الصناعية وتوقيع العقود اللازمة لذلك.

وتم خلال الاجتماع تسمية كل من: محمد أورفه لي رئيساً للجنة، ومحمد كامل سحار نائباً لرئيس اللجنة، وعلاء الدين عكاشة أميناً لسر اللجنة، ومحمد عدنان عجاج خازناً للجنة، وعمار قنبرية، ومحمد نبراس المؤيد أعضاءً في اللجنة.

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