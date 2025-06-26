الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صيفي حار

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى ‌‏6 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي ‏الهندي السطحي المترافق بمرتفع جوي شبه مداري ضعيف في طبقات الجو العليا.‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً ‏حاراً وصحواً بشكل عام، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والباديةً، ويكون معتدلاً ليلاً بشكل عام، ولطيفاً على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية صباحاً.

وتكون الرياح جنوبية غربية على المناطق الغربية، بينما تكون شمالية غربية على باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات ‏نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة، تثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية، ويكون الجو صيفياً حاراً، وصحواً بشكل عام، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:‏

الخميس الجمعة السبت دمشق 38 / 21 39 / 22 40 / 24 القنيطرة 31 / 20 32 / 21 34 / 21 درعا 35 / 20 36 / 21 38 / 23 السويداء 32 / 18 34 / 20 34 / 20­ حمص 35 / 20 35 / 21 36 / 22 حماة 39 / 20 40 / 21 38 / 22 الحسكة 43 / 29 45 / 29 45 / 29 اللاذقية 30 / 23 30 / 23 31 / 24 طرطوس 30 / 21 29 / 21 30 / 23 ‏حلب 41 / 26 41 / 26 41 / 27 إدلب 36 / 22 37 / 22 35 / 22 دير الزور 45 / 29 45 / 30 45 / 29 الرقة 43 / 25 44 / 25 42 / 25