SCS-NET

الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صيفي حار

2025-06-26

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى ‌‏6 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي ‏الهندي السطحي المترافق بمرتفع جوي شبه مداري ضعيف في طبقات الجو العليا.‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً ‏حاراً وصحواً بشكل عام، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والباديةً، ويكون معتدلاً ليلاً بشكل عام، ولطيفاً على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية صباحاً.

وتكون الرياح جنوبية غربية على المناطق الغربية، بينما تكون شمالية غربية على باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات ‏نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة، تثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية، ويكون الجو صيفياً حاراً، وصحواً بشكل عام، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:‏

 الخميسالجمعةالسبت
دمشق38 / 2139 / 2240 / 24
القنيطرة31 / 2032 / 2134 / 21
درعا35 / 2036 / 2138 / 23
السويداء32 / 1834 / 2034 / 20­
حمص35 / 2035 / 2136 / 22
حماة39 / 2040 / 2138 / 22
الحسكة43 / 2945 / 2945 / 29
اللاذقية30 / 2330 / 2331 / 24
طرطوس30 / 2129 / 2130 / 23
‏حلب41 / 2641 / 2641 / 27
إدلب36 / 2237 / 2235 / 22
دير الزور45 / 2945 / 3045 / 29
الرقة43 / 2544 / 2542 / 25

تابعوا أخبار سانا على التلغرام و الواتساب

انظر ايضاً

الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام

دمشق-سانا تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً وتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى ‌‏4 درجات …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved