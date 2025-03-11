السعودية تُرحّب باتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة في سوريا

الرياض-سانا

أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بالاتفاق الذي يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية.

وأشادت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة واس للأنباء بالإجراءات التي اتخذتها القيادة السورية،لصون السلم الأهلي في سوريا، وبالجهود المبذولة لاستكمال مسار بناء مؤسسات الدولة، بما يحقق الأمن والاستقرار ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وجددت المملكة دعمها الكامل لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وكانت رئاسة الجمهورية العربية السورية أعلنت أمس عن توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، تأكيداً على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

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