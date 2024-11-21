22 شهيداً بقصف طيران الاحتلال منزلاً وخيمة تؤويان نازحين في مدينتي غزة وخان يونس

القدس المحتلة-سانا

استشهد 22 فلسطينياً وأصيب العشرات مساء اليوم جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدينتي غزة وسط القطاع وخان يونس جنوبه ليرتفع عدد الشهداء في القطاع منذ فجر اليوم إلى 60 شهيداً.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد 14 فلسطينياً وإصابة آخرين كما استشهد 8 في قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 411 على القطاع إلى 43985 شهيداً و104092 جريحاً بينما لا يزال عشرات الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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