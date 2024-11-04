افتتاح المعرض السنوي للألبسة الجديدة والمستعملة بحلب

حلب-سانا

افتتح اليوم المعرض السنوي للألبسة الجديدة والمستعملة الذي تنظمه ‏الكنيسة الإنجيلية العربية بحلب تزامناً مع حلول فصل الشتاء.‏

وبيّن الرئيس الروحي للكنيسة الإنجيلية العربية بحلب القس إبراهيم نصير ‏في تصريح لمراسل سانا أنّ المعرض يهدف إلى ترسيخ قيم العطاء ‏من خلال تطبيق نظام من وإلى المجتمع، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من ‏المعرض يصل إلى ألف مستفيد يحصلون على الألبسة والكسوة بأسعار ‏مخفضة، ليذهب ريع المعرض فيما بعد إلى برامج خيرية هادفة تقيمها ‏الكنيسة سنوياً.‏

وأوضحت منسقة المعرض تامي دكرمنجيان أن المعرض وسيلة لتشجيع أفراد ‏المجتمع في تخفيف أعباء الآخرين من خلال العطاء بالإضافة إلى أنه فرصة ‏لتمارس الفعاليات التجارية دورها في المسؤولية المجتمعية عبر تخصيص ‏المنتجات للفئات الأكثر هشاشة.‏

وتحدثت المتطوعة ريما شكور عن دور المعرض في نشر ثقافة التطوع بين ‏فئة الشباب وتعزيز دور الكنيسة المجتمعي بوساطة الفعاليات المماثلة ضمن ‏نطاق التكافل الاجتماعي البنّاء والشامل من حيث الفئات التي يستهدفها.

ونوه المتطوع موريس بشخنجي بأهمية المعرض مع حلول فصل الشتاء ‏للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ‏الراهنة نتيجة الحصار المفروض على سورية، بالإضافة إلى طرح ‏مستلزمات بجودة عالية من جهة وبتخفيض يصل إلى تسعين بالمئة من جهة ‏أخرى.‏

يذكر أن المعرض يستمر لثلاثة أيام ويشارك فيه 18 متطوعاً.‏

أوهانيس شهريان

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