رحلة موسيقية عبر العصور: غارو أرسلانيان يُبدع بين الكلاسيكيات العالمية والتراث الموسيقي الأرمني

دمشق-سانا

في أولى حفلاته في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق، قدم عازف البيانو غارو أرسلانيان أمسية موسيقية لعشاق الموسيقا الكلاسيكية برع خلالها بتوليفة من المقطوعات العالمية من مؤلفات موزارت وبيتهوفن وديبوسي وسكرابين ثم انتقل إلى مجموعة مختارة من التراث الأرمني المعاصر، مانحاً الأمسية طابعاً فريداً.

وافتتح أرسلانيان الأمسية بمقطوعة “فانتازيا فيد ماينور” لموزارت ثم انتقل بانسيابية إلى “السوناتا” لبيتهوفن، ليستكمل رحلته الموسيقية بمقطوعات عالمية قبل أن يُضفي طابعاً خاصاً عبر عزف “بريلود رقم 19″ لإدوارد أبراهاميان و”كابريتشيو” لآرام باباجانيان، مانحاً الجمهور فرصة لاستكشاف الموسيقا الأرمنية المعاصرة.

وعن اختياراته قال أرسلانيان في تصريح لسانا: “صممت برنامج الحفل ليأخذ المستمعين في رحلة عبر العصور الكلاسيكية وصولاً إلى الموسيقا الأرمنية المعاصرة التي تحتفي بالبيانو كآلة تعبيرية”.

يذكر أن غارو أرسلانيان ولد في حلب عام 1997 وتخرج في معهد آرام خاتشادوريان حيث برز كعازف موهوب في عدة فعاليات دولية، من بينها أولمبياد الموسيقا في يريفان حيث حاز المركز الأول إلى جانب شغفه بالموسيقا، ويواصل أرسلانيان دراسته في كلية الطب بجامعة دمشق.

مريم حجير

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