في اليوم العالمي للعمل اللائق… دعوات لتعزيز فرص العمل اللائق للعمال

دمشق-سانا

دعت الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الحكومات وأصحاب العمل والأطراف المعنية في الدول العربية كافة إلى ضرورة وضع سياسات اقتصادية واجتماعية تعزز من فرص العمل اللائق وممارساته وإنفاذها في ظل التحديات التي تواجه المنطقة العربية ما يجعل تحقيق العمل اللائق أكثر إلحاحاً.

ودعت الأمانة العامة في بيان تلقت سانا نسخة منه بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يصادف يوم السابع من تشرين الأول من كل عام إلى ضرورة تشجيع الحوار الاجتماعي وتعزيز العمل النقابي في ضوء الظروف التي يعاني منها العديد من العمال العرب مثل تدني الأجور وعدم توافر الحماية الاجتماعية الكافية وغياب فرص التدريب والتأهيل المهنية.

ولفتت إلى التحديات التي تواجه منطقتنا العربية وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي وتدميره الممنهج للبنية التحتية في كل من لبنان وسورية واليمن مشيرة إلى انتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي حقوق العمال الفلسطينيين وحرمانهم من حصولهم على أبسط شروط العمل اللائق.

وأشارت الأمانة العامة للاتحاد إلى التزام الاتحاد بدعم حقوق العمال وتحقيق العمل اللائق في الدول العربية كافة لكون الاستثمار في رأس المال البشري هو الأكثر استدامة وأهمية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

سفيرة إسماعيل

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