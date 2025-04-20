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خليل يتفقد أحوال الوافدين اللبنانيين في مركز الإقامة بالحرجلة

2024-10-07

ريف دمشق-سانا

تفقد محافظ ريف دمشق أحمد خليل مركز الإقامة المؤقتة في بلدة الحرجلة بريف دمشق واطلع على أوضاع العائلات اللبنانية الوافدة إلى سورية في المركز.

كما اطلع خليل على التجهيزات التي يضمها المركز ووجه بتوفير جميع مستلزمات المعيشة والخدمات الصحية واللوجيستية للوافدين من لبنان الشقيق مؤكداً حرص الدولة على استمرار تأمين كل احتياجات الأخوة اللبنانيين ومتطلباتهم الأساسية منوهاً بجهود القائمين على المركز وجميع الداعمين والمساندين للجهود الحكومية في تأمين متطلبات الوافدين.

سفيرة إسماعيل

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