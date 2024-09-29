استشهاد 57 شخصاً جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان اليوم

بيروت-سانا

استشهد 57 شخصاً وأصيب المئات بجروح جراء استهداف العدوان الإسرائيلي عدداً من المدن والقرى اللبنانية اليوم.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن وزارة الصحة قولها: إن اعتداء العدو الإسرائيلي على عين الدلب أدى إلى استشهاد 32 شخصاً وإصابة 56 شخصاً بجروح.

وأدت غارات العدو الإسرائيلي على بعلبك الهرمل إلى استشهاد 21 شخصاً وإصابة 47 آخرين بجروح، وعلى جب جنين إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 2 بجروح.

واستشهد شخص وأصيب اثنان بجروح في اعتداء الاحتلال على بلدة يحمر.

وواصل طيران الاحتلال شن غاراته على عدد من المدن والبلدات، حيث استهدف الطيران الحربي المعادي مباني عدة في قرى وبلدات البقاع ومحيط مدينة الهرمل ومجمعاً سكنياً قرب مستشفى الشيخ راغب حرب في تول.

كما استهدف بلدات انصار وبنت جبيل والطيري وحانين ومجرى نهر الليطاني وخراج بلدة بلاط وبلدات مركبا والطيبة والعباسية والبرج الشمالي والغازية والصرفند وبني حيان والمعمارية والقرية وعدلون وأطراف السلطانية ومنطقة الخراب وأطراف عيتيت ومبنى شرق مدينة صيدا.

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