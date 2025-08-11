وزير السياحة يبحث مع وفد من الجالية السورية في اليابان دور المغتربين بالترويج السياحي

دمشق-سانا

بحث وزير السياحة مازن الصالحاني، مع وفد من أبناء الجالية السورية في اليابان برئاسة الدكتور أحمد المنصور، دور المغتربين في الترويج للمقومات السياحية السورية وتعزيز التعاون السياحي بين سوريا واليابان.

وأكد الوزير الصالحاني أهمية الجاليات كسفراء للهوية السياحية السورية، مشيراً إلى جهود الوزارة في تأهيل المواقع التاريخية، وتحسين جودة المحيط السياحي، وابتكار مسارات سياحية تستقطب السياح اليابانيين باستخدام أدوات تسويق حديثة.

من جانبه أشار رئيس الوفد إلى اهتمام السياح اليابانيين بالتراث اللامادي السوري، داعياً إلى تطوير هذا المنتج عبر خارطة سياحية تشمل الأزياء الشعبية، والمطبخ السوري، والمواقع الأثرية.

أعضاء الوفد أكدوا استعدادهم دعم القطاع السياحي في وطنهم الأم.