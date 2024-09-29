إيران تدين بشدة العدوان الصهيوني على محافظة الحديدة اليمنية

طهران-سانا

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة اعتداءات الكيان الصهيوني على خزانات الوقود ومحطات توليد الكهرباء في محافظة الحديدة اليمنية والتي تعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة.

ووصف كنعاني في تصريح اليوم هذه الهجمات الشنيعة التي أدت إلى تدمير البنية التحتية المدنية لميناء الحديدة اليمني بأنها تعبر عن طبيعة الكيان الصهيوني المعادية للإنسانية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية في الوقوف ضد غطرسة هذا الكيان.

وحذر كنعاني مرة أخرى من عواقب قيام الكيان الصهيوني بإثارة الحروب التي تؤثر على السلام والأمن الإقليميين والدوليين، مشيراً إلى أن حلفاء هذا الكيان بما في ذلك الولايات المتحدة مسؤولون بشكل مباشر عن العواقب الخطيرة وغير المتوقعة لهجماته وجرائمه المستمرة في فلسطين ولبنان ومغامراته العدوانية على اليمن.

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