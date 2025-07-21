أسعار النفط تستقر بعد أول تراجع أسبوعي هذا الشهر

نيويورك-سانا

استقرت أسعار النفط اليوم بعد أول انخفاض أسبوعي لها هذا الشهر، مع تركيز الأسواق على تقدم المحادثات التجارية الأميركية، بما في ذلك مع الاتحاد الأوروبي، وجهود التكتل لكبح صادرات الطاقة الروسية.

وحسب وكالة “بلومبرغ” تماسك خام “برنت” قرب 69 دولاراً للبرميل بعد أن تراجع بنسبة 1.5 بالمئة الأسبوع الماضي، فيما بقي خام “غرب تكساس” الوسيط فوق مستوى 67 دولاراً.

ويُتوقع أن يجتمع مبعوثو الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت هذا الأسبوع لصياغة خطة للتعامل مع سيناريو “عدم التوصل إلى اتفاق” مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، وافق التكتل الأوروبي المؤلف من 27 دولة على خفض سقف أسعار النفط الروسي في إطار حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو.