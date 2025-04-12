حريق غابات كبير غرب العاصمة اليونانية أثينا

أثينا-سانا

اندلع حريق غابات كبير أججته رياح قوية اليوم قرب منطقة زيلوكاسترو في كورنثوس غرب العاصمة اليونانية أثينا.

وقال مسؤول في المكتب الإعلامي لجهاز الإطفاء لوكالة فرانس برس: إن “الحريق واسع النطاق ومن الصعب السيطرة عليه في الوقت الراهن”، مشيراً إلى أن الدفاع المدني أرسل رسالة إلى سكان قرية بيرغوس القريبة من المنطقة المتضررة طالباً منهم إخلاءها ووضع عدة مناطق في البلاد في حال تأهب قصوى بسبب الرياح التي بلغت سرعتها 50 إلى 75 كيلومتراً في الساعة.

وكان 27 حريق غابات اندلع في أنحاء اليونان خلال الساعات الـ 24 الماضية تمت السيطرة على معظمها، فيما عانت البلاد جفافاً وموجات حر مبكرة وحرائق هائلة هذا الصيف.

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