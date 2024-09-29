المقاومة اللبنانية تستهدف قواعد ومعسكرات ومستوطنات للعدو الإسرائيلي بصليات صاروخية وتحقق فيها إصابات مباشرة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم قواعد ومعسكرات ومستوطنات للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة بصليات صاروخية، وحققت فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة ودفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف رجال المقاومة معسكر أوفيك ‏بصلية من صواريخ “فادي 1″‏ وقاعدة زوفولون العسكرية ومستوطنات سونوبار وروش بينا وساعر ومدينة صفد المحتلة بصليات صاروخية”.

كما نفذت المقاومة هجوماً جوياً بسربٍ من ‏المسيرات الانقضاضية على معسكر ألياتكيم، مُستهدفةً ‏أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة.‏

واستهدفت المقاومة موقع السماقة بقذائف المدفعية، وتجمعاً لجنود العدو في مستوطنة شتولا بالأسلحة الصاروخية وتحركات لجنود العدو في مستوطنة المنارة بالأسلحة الصاروخية، وحققت فيها إصابات مؤكدة.

وبعد مراقبة ومتابعة لقوة معادية ولدى دخولها إلى موقع راميا استهدفها رجال المقاومة بقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة.

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