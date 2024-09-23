182 شهيداً ومئات الجرحى حصيلة مجازر العدو الإسرائيلي اليوم في عدد من القرى والبلدات اللبنانية

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ صباح اليوم ارتفعت في حصيلة أولية إلى 182 شهيداً، وإصابة 727 شخصاً بجروح.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “إن غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى الجنوبية أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 182 شخصاً وإصابة أكثر من 727 جريحاً، وأغلب الشهداء والجرحى هم أطفال ونساء ومسنون ومسعفون”.

واستهدف العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان منذ صباح اليوم المنازل والمباني السكنية في القرى والبلدات على امتداد الجنوب والبقاع الغربي وصولاً إلى الشمال، مرتكباً العديد من المجازر بحق المدنيين.

وأكدت وسائل الإعلام اللبنانية أن المدنيين في بيوتهم ومنازلهم ومحالهم التجارية وسياراتهم كانوا هدف العدوان الجوي الإسرائيلي.

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