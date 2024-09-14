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الجيش الروسي يعثر على خريطة أكبر قواعد الجيش الأمريكي في خاركوف

2024-09-14

موسكو-سانا

أعلن الجيش الروسي عثوره على خريطة لأكبر قواعد الجيش الأمريكي داخل مدرعة برادلي، اغتنمها في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

وذكرت وكالة نوفوستي أن هذه الخريطة وصلت إلى أيدي الجيش الروسي بعد اغتنام العربة على اتجاه كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، وأظهرت رسوماتها مسارات تحرك العربات المدرعة والملاجئ وقطاعات إطلاق النار ونقاط الإنزال، وغيرها من العلامات والإشارات.

وبيّنت خريطة فورت إيروين أكبر قواعد التدريب للجيش الأمريكي ومقرها في صحراء موهافي محاكاة لعمليات القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان وللمعارك في أوكرانيا.

والجدير بالذكر أن قاعدة فورت إيروين الوطنية للتدريب تعد موقعاً رئيسياً يتخده الجيش الأمريكي بولاية كاليفورنيا للتدريبات ضد المنافسين المحتملين.

ومن المعروف أن القوات الروسية تقوم بشكل مستمر بتدمير عربات برادلي التي تقدمها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، وتم اغتنام العديد منها، وأكدت القيادة الروسية أن مثل هذه المركبات تحترق بشكل جيد، وأنها لن تغير الوضع على الجبهة.

وتؤكد روسيا أيضاً أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع عملية التسوية، وتشكل انخراطاً مباشراً من دول “الناتو” في النزاع.

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