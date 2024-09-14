344 يوماً من العدوان… شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

مع دخول العدوان على قطاع غزة يومه الـ 344، يواصل الاحتلال قصفه الصاروخي والمدفعي في العديد من المناطق في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طواقم الدفاع المدني والإسعاف انتشلت جثامين 10 شهداء، بينهم 4 أطفال و3 سيدات، جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في حي التفاح شرق مدينة غزة، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

فيما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهدت فلسطينية، جراء قصف الاحتلال منزلاً في شارع المنطار شرق منطقة الشجاعية بمدينة غزة، فيما أصيب آخرون يقطنون في منازل مجاورة.

ووصل شهيد إلى مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال القطاع من منطقة مضخة بيت حانون، بفعل استهداف الاحتلال المدفعي المتواصل.

كما اُستشهد فلسطينيان، وأُصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال المدفعي بيت حانون.

ووسط القطاع، شهد شمال غرب النصيرات قصفاً مكثفاً من قبل طيران الاحتلال، فيما استهدف القصف المدفعي شمال شرق مخيم البريج.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 41118 فلسطينياً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95125 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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