الحرارة إلى انخفاض وأمطار متوقعة فوق المنطقة الساحلية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق، باستثناء المنطقة الشرقية والجزيرة والشمالية تكون أعلى من معدلاتها بحوالي 1 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام، وغائماً جزئياً فوق المنطقة الساحلية مع فرصة لهطل زخات محلية متفرقة من المطر في تلك المنطقة،

والرياح غربية إلى جنوبية في المناطق الساحلية والجنوبية، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة في بعض المناطق تثير الغبار في أغلب المناطق الداخلية، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

غداً: توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل باستثناء المنطقة الشمالية والجزيرة، وتكون أعلى من معدلاتها بحوالي 1 إلى 3 درجات مئوية، ويكون الجو صيفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل أمطار متفرقة على المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الجنوبية ومرتفعات القلمون، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

ويكون الجو ليلاً لطيفاً بشكل عام، ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى والمرتفعات الجبلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

السبت الأحد الإثنين دمشق 33 / 16 32 / 19 31 / 18 القنيطرة 26 / 17 26 / 17 25 / 16 درعا 30 / 21 30 / 21 30 / 18 السويداء 28 / 16 27 / 16 27 / 14 حمص 29 / 21 30 / 20 27 / 19 حماة 31 / 21 32 / 22 29 / 20 الحسكة 39 / 24 39 / 24 34 / 22 اللاذقية 29 / 26 29 / 26 28 / 24 طرطوس 29 / 27 29 / 26 28 / 24 حلب 33 / 22 33 / 22 30 / 19 إدلب 31 / 22 31 / 21 28 / 20 دير الزور 37 / 24 37 / 24 35 / 23 الرقة 37 / 23 36 / 23 33 /21

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