قصة وشعر في أمسية أدبية بفرع اتحاد الكتاب العرب بحمص

حمص-سانا

قدمت مجموعة من الكتاب والشعراء اليوم نتاجهم الأدبي من قصة ونصوص سردية وشعر خلال الأمسية الأدبية التي نظمها اتحاد الكتاب العرب فرع حمص في مقره بحي الغوطة.

الأمسية التي حضرها جمهور من مثقفي حمص وأدبائها استهلتها الروائية الشابة بوران عربش حيث قدمت مجموعة من النصوص السردية “العابرة للأجناس” والتي تنوعت بين العاطفي والوطني.

بدوره قدم القاص الدكتور جرجس حوراني قصة قصيرة بعنوان “مراهقتي الجميلة” وهي حكاية قد تحصل في أي عائلة رتبها بأسلوب بسيط ورشيق يشد المتلقي.

وكان للقاصة نداء حسين قصة قصيرة بعنوان “امرأة من ضياء” وهي قصة واقعية اجتماعية، فيما اختتم الأمسية الشاعر كنان محمد بقصيدة غزلية بعنوان “معارضة نزار” وهي قصيدة عمودية على النمط القديم.

لارا أحمد

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