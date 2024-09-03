لضبط معدل انبعاث الغبار والغازات الصناعية… تركيب فلاتر قماشية في معمل إسمنت حماة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصناعة أن الورشات الفنية في معمل إسمنت حماة بدأت تركيب فلاتر قماشية للخط الثاني، من أجل ضبط معدل انبعاث الغبار والغازات الصناعية، وفق المعايير البيئية العالمية بما يضمن سلامة البيئة المحيطة.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام أن منظومة الفلترة المستخدمة ذات المنشأ النمساوي يتخطى وزنها 125 طناً، وهي أضخم منظومة فلترة قماشية للمنشآت الصناعية وقادرة على خفض الانبعاث الغباري والغازي إلى 5 ملغ في المتر مكعب من الهواء، وتعمل بتقنية النبض الهوائي وستضاف لمرحلة الفلترة الكهربائية، بحيث تصبح عمليات التنقية والتصفية الغازية مضاعفة، بما يضمن معايير حقيقية ونظافة بيئة تامة.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم العمل على تركيب المنظومة المذكورة لمخرج الغازات في الخط الثاني للاستفادة القصوى منها في تخفيف الانبعاثات الغبارية والغازية الى المعايير العالمية من جهة، وتحقيق وفر اقتصادي عبر إعادة الغبار المجمع الى داخل منظومة الإنتاج من جهة أخرى، مبينة أنه سيتم العمل على تركيب فلاتر قماشية في كل المعامل التابعة للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران”، ما سينعكس بشكل إيجابي على البيئة المحيطة بها.

لؤي حسامو

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