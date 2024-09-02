“لقمتك بتشفي غيرك” معرض خيري للمأكولات التراثية بحلب

حلب-سانا

نظمت مطرانية حلب والإسكندرون وتوابعهما للروم الأرثوذكس اليوم معرضاً خيرياً للمأكولات التراثية تحت عنوان “لقمتك بتشفي غيرك” وذلك ضمن فعاليات أسبوع نور من حلب في كاتدرائية النبي إلياس للروم الأرثوذكس.

وبيّن متروبوليت أبرشية حلب والإسكندرون وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران أفرام معلولي في تصريح لمراسل سانا أنّ المعرض يهدف إلى جمع أبناء مدينة حلب وتعريفهم بتراث بلدهم الغني والمتنوع، بالإضافة إلى تحمل المسؤولية تجاه البعض في المساندة والتكافل الاجتماعي.

بدوره لفت المشرف على الفعالية ديميتري عيسى إلى غاية الفعالية في تخصيص ريع مبيعات المأكولات التراثية للمساعدة في التكفل بالعمليات الجراحية وتحقيق تكافل اجتماعي فعال من خلال هذه المبادرة والتي تُنفذ باتجاهين تمويل العمليات الجراحية من جهة وتقديم المأكولات التراثية بأسعار رمزية للزوار من جهة أخرى.

وقدمت الجمعية الشركسية خلال الفعالية أهم الأطعمة التي تميز المطبخ الشركسي بالإضافة إلى الجبنة التي تدخل في طهي الكثير من الأطباق والبرك بحشوات منوعة بالإضافة إلى الحلويات.

وتحدث المشارك عن فئة المطبخ الأرمني مانوئيل ميراكيان عن دور الفعالية في جمع عناصر التراث السوري بمكان واحد، لافتاً إلى أهم المأكولات التي يتميز بها المطبخ الأرمني كالمانتي واليالانجي والفواكه المجففة حيث اندمج هذا التراث مع التراث السوري الغني مما ساهم في حمايته من الاندثار.

ونوه المشارك عن فئة المأكولات الحلبية محمد درعوزي بخصوصية حلب في المطابخ العربية وخاصة في أصناف الكبب والمشاوي التي تتميز بنكهة خاصة، معبراً عن سعادته بالمساهمة في الفعالية الخيرية وتقديم المأكولات بأسعار رمزية وتعريف الزوار بها.

تضمنت الفعاليات أيضاً لوحات راقصة تراثية قدمتها الفرقة الشركسية وفرقة كارني للرقص المسرحي على أنغام الطرب الحلبي والأغاني التراثية.

أوهانيس شهريان

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