“دفتر وقلم” فعالية لمحافظة دمشق على أرض مدينة المعارض القديمة

دمشق-سانا

بمشاركة عدد من الشركات افتتحت محافظة دمشق مساء اليوم على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق فعالية “دفتر وقلم” والتي تتضمن تشكيلة متنوعة من القرطاسية والألبسة والأحذية والحقائب المدرسية لكل المراحل، بجودة عالية وأسعار منافسة.

محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي أكد أن هدف الفعالية هو كسر حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، والبيع بشكل مباشر الأمر الذي يسهم بتخفيض أسعار المستلزمات المدرسية قدر الإمكان حيث هناك حسومات على كل الأسعار بنسبة تترواح بين 30 إلى 40 بالمئة.

ولفت كريشاتي إلى أن الفعالية بمثابة منصة تسويقية مهمة تتضمن عدداً من المشاركين لا بأس به ومنهم التجارة الداخلية بفرعيها دمشق وريفها.

محافظ ريف دمشق أحمد إبراهيم خليل لفت إلى دور الفعالية في كسر أسعار المستلزمات المدرسية بهدف تخفيف الأعباء عن ذوي الطلاب مع بدء العام الدراسي بما تشهده من تنوع في المعروضات وذلك بتوجيه ودعم من الحكومة.

المشرف على الفعالية عضو مجلس محافظة دمشق عمار كريم لفت إلى أن الفعالية امتداد للسنة السابقة وجميع المشاركين فيها من المصنعين والمستوردين الأساسيين قدموا منتجات بأسعار مخفضة وخصومات تجاوزت 40 بالمئة إضافة إلى أن اختيار المكان شكل دوراً كبيراً في تسهيل وصول الزائرين وتخفيض تكلفة المواصلات.

مدير فرع دمشق للسورية للتجارة المهندسة رنا جلول لفتت إلى المشاركة بجناح يحتوي عروضاً متنوعة تسهم في تحقيق التنافسية بين القطاع العام والخاص لضبط الأسواق وخدمة للمواطن ومساعدته وبهدف تخفيف الأعباء المادية على الأهالي، حيث يتم البيع بسعر التكلفة.

ومن المشاركين أعرب أحمد السمرة عن حرصه على المشاركة في المهرجانات والمعارض من أجل الترويج لبضاعتنا، والتي تشمل كل أنواع الحقائب المدرسية والرجالية والنسائية، والتواصل مع المستهلك مباشرة وتقديم حسومات وفق الإمكانيات المتاحة.

ومن شركة الوسيم قال ضاهر سواس: نبيع بسعر الجملة ونقدم تخفيضات من خلال عروض مميزة، حيث نبيع الحقائب المدرسية بأسعار تبدأ من 35 ألف ليرة سورية، بحيث تناسب جميع الأعمار ومختلف الشرائح وتشجعهم على الشراء.

وتستمر الفعالية التي تقام يومياً من الساعة الخامسة مساء ولغاية الثانية عشرة ليلا حتى الـ 13 الشهر الجاري.

مدا علوش وصبا غرة

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