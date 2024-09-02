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طقس الثلاثاء.. أجواء صيفية عادية وفرصة لهطل زخات مطرية في المناطق الشرقية والجزيرة

2024-09-02

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر تكون غزيرة أحياناً في المناطق الشرقية والجزيرة فيما يكون معتدلاً ليلاً بشكل عام ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية.

والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج بعد الظهر والمساء.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق33 / 17
المنطقة الجنوبية32 / 16
المرتفعات الجبلية26 / 13
المنطقة الوسطى31 / 19
المنطقة الساحلية29 / 24
المنطقة الشمالية33 / 18
منطقة الجزيرة37 / 23
المنطقة الشرقية38 / 25
منطقة البادية34 / 21

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