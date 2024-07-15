قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً شرق رام الله

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم فلسطينياً بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المغير شرق المدينة وداهمت منازل الفلسطينيين واعتقلت شاباً واستولت على مركبته.

وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت جالا غرب مدينة بيت لحم واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام.

واعتقلت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم 30 فلسطينياً على الأقل في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بينهم سيدة وأسرى سابقون.

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