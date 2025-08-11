محروقات حماة تدعو إلى اتباع الإرشادات الوقائية لتجنب حوادث ارتفاع الحرارة

حماة-سانا

دعا فرع شركة المحروقات في حماة المواطنين إلى اتباع الإرشادات والتدابير الوقائية، لمنع حوادث انفجار أسطوانات الغاز، وخزانات الوقود بسبب ارتفاع حرارة الطقس.

وبين مدير فرع محروقات حماة المهندس رضوان النجم في تصريح لمراسل سانا، أنه مع ارتفاع درجات الحرارة حالياً تزداد احتمالية وقوع حوادث انفجار أسطوانات الغاز وخزانات وعبوات المازوت والبنزين، وخاصة إذا وضعت في أماكن غير مناسبة كالمركبات، أو تم التعامل معها بطرق غير آمنة.

وأشار إلى ضرورة عدم ترك أسطوانات الغاز داخل السيارة نهائياً حتى لو لفترة قصيرة، وتخزين الأسطوانات في أماكن بعيدة عن أشعة الشمس، والتأكد بشكل دوري من سلامة الصمامات والأنابيب واستبدال الأجزاء التالفة فوراً، وتجنب التدخين أو إشعال النار بالقرب من أسطوانات الغاز أو خزانات الوقود.

كما نبه مدير محروقات حماة من خطورة استخدام الأسطوانات التالفة أو الصدئة، وضرورة التعامل مع غاز الطبخ بحذر، وعدم الاستهانة بحرارة الصيف التي قد تحول أي إهمال بسيط إلى حادث خطير.

وتشهد سوريا موجة حر شديدة حتى 15 الشهر الجاري، تتراوح خلالها درجات الحرارة بين 34 و 38 درجة في الساحل والجبال، و42 و 45 في المناطق الداخلية، وتصل إلى 48 في المناطق الشرقية مع رطوبة مرتفعة غرباً.

وحذر الدفاع المدني من التعرض للشمس وقت الذروة، وإشعال النيران أو رمي السجائر، ودعا لتجنب السفر في هذه الأوقات وعدم ترك الأطفال أو المواد القابلة للانفجار داخل السيارات، مع ضرورة وجود أسطوانة إطفاء.