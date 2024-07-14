زاخاروفا: الليبرالية دفعت الديمقراطية الأمريكية إلى حالة انتحارية

موسكو-سانا

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الديمقراطية الأمريكية وصلت إلى حالة انتحارية.

وتعليقاً على محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب كتبت زاخاروفا في قناتها على منصة تلغرام “كل وسائل الإعلام والمعلقين الأمريكيين، في تعليقاتهم على محاولة اغتيال ترامب، يتنافسون فيما بينهم على القول بأن ذلك يشكل تهديداً للديمقراطية الأمريكية”.

وأضافت: “هذا صحيح، ويعني أن التهديد في الداخل وليس من الخارج، أود فقط أن أوضح أن هذه هي الديمقراطية الأمريكية التي دفعتها الليبرالية إلى حالة انتحارية”.

وكان ترامب تعرض يوم أمس لمحاولة اغتيال بإطلاق النار عليه خلال إلقائه كلمته أثناء تجمع انتخابي لأنصاره في ولاية بنسلفانيا.

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