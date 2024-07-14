الجيش اليمني يستهدف سفينة للعدو الإسرائيلي في خليج عدن بالصواريخ والطائرات المسيرة

صنعاء-سانا

أعلن الجيش اليمني استهداف سفينة للعدو الإسرائيلي في خليج عدن ومواقع عسكرية له جنوب فلسطين المحتلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني في بيان اليوم: “انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على مجزرةِ المواصي في خان يونس التي ارتكبَها العدوُّ الإسرائيلي نفذتِ القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوةُ الصاروخية في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً مشتركةً استهدفتْ سفينةَ “إم إس سي يونيفيك” الإسرائيليةَ في خليجِ عدن، وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ”.

وأضاف البيان: “إن سلاح الجو المسير نفذ عمليةَ استهدافٍ لعددٍ من الأهداف العسكريةِ للعدوِّ الاسرائيليِّ في مِنطقةِ أُمِ الرشراشِ جنوب فلسطين المحتلةِ وذلكَ بعددٍ من المسيراتِ وقدْ حققتِ العمليةُ أهدافَها”.

وشدد الجيش اليمني على أن عملياتِه لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ الإسرائيلي ورفعِ الحصارِ عنِ الشعب الفلسطيني في قطاعِ غزة.

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