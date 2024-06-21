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العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على الجنوب اللبناني

2024-06-21

بيروت-سانا

واصل العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على المناطق الحدودية في الجنوب اللبناني، حيث أغار طيرانه الحربي فجراً على بلدتي دير سريان ورب ثلاثين في قضاء مرجعيون من دون وقوع إصابات.

ووفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام استهدف طيران العدو بلدة الوزاني في القطاع الشرقي، وقام بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة.

وكان الطيران الإسرائيلي شن مساء أمس عدواناً جوياً استهدف بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل بصاروخين من نوع جو-أرض،  كما شنّ غارات جوية بالصواريخ استهدفت بلدة ميس الجبل وحولا وطلوسة ويارون.

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